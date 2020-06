‘Stel dat virus terugkomt, dan zit ik op Franse camping wel erg ver van huis’

VIDEO Amerikaan­se agenten geschorst na duw 75-jarige man: 'Volkomen schandalig'

11:07 Twee agenten uit de Amerikaanse stad Buffalo (New York), zijn geschorst nadat op sociale media een video is opgedoken waarin te zien is hoe ze een 75-jarige man omver duwen tijdens de demonstraties tegen racisme en politiegeweld. De man raakte zwaargewond en is naar een ziekenhuis gebracht. De gouverneur van de staat New York noemt het incident ‘volkomen schandalig’.