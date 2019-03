Stemmen piloten zouden oorzaak crash Ethiopian Airlines kunnen onthullen

Het onderzoek naar de oorzaak van de crash op 10 maart, waarbij alle inzittenden om het leven kwamen, is nog in volle gang. De belangrijkste vraag die beantwoord moet worden: is er een verband met het Lion Air-toestel dat in oktober neerstortte in de Javazee bij de Indonesische hoofdstad Jakarta? Dat twee gloednieuwe toestellen van Boeings moderne 737 MAX 8 binnen vijf maanden neerstortten, met in totaal bijna 350 dodelijke slachtoffers, heeft wereldwijd in elk geval geleid tot een voorlopig vliegverbod met het toesteltype.