Stemming opperbest onder Trump-aanhangers: 'Ze zouden al die idioten uit hun functie moeten zetten’

Onderzoek naar reclame­grap over vleermui­zen-eter die corona veroorzaak­te

5 januari De Australische reclamewaakhond onderzoekt een spotje van een outdoorzaak waarin een vissende man te zien is die zogenaamd een broodje vleermuis eet. In een begeleidend liedje grapt de zanger dat de coronapandemie is veroorzaakt door een vleermuiseter. Daarvoor bestaat tot op heden geen bewijs en de indirecte verwijzing naar China zou de handelsbetrekkingen tussen beide landen kunnen schaden, luidt het.