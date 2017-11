Stervoetballer Lewandowski betaalde oogoperatie van niet-bestaand jongetje

Ze waren er bijna, zo stelde de 23-jarige Michal Sienicki. Hij was een geldinzamelingsactie begonnen om de jonge Antosia te redden. De zaak werd opgepikt door Poolse media en vele donateurs meldden zich om de zaak het laatste benodigde zetje te geven. Zo ook Robert Lewandowski. De Pools international en zijn vrouw Anna doneerden 23.561 euro (100.000 Poolse zloty).



Afgelopen juli werd Sienicki ontmaskerd als fraudeur. Antosia bleek niet te bestaan. Zijn weldoener had het hele verhaal verzonnen en bood op Facebook zijn excuses aan. Sienicki gaf aan al het geld terug te zullen geven aan de donateurs. Enige tijd later plaatste hij ook een kopie van de overboeking aan Robert Lewandowski.



Małgorzata Klaus, woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Wroclaw, bevestigde vandaag dat Lewandowski is gehoord. ,,Hij is als slachtoffer ondervraagd", tekenden Duitse en Poolse media op. De ploeggenoot van Arjen Robben bij Bayern München bereidt zich momenteel met de Poolse nationale ploeg voor op de oefeninterland tegen Uruguay, vrijdag in Warschau.