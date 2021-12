Steve B. schuldig aan moord op Belgische studente Julie van Espen

Volledig scherm Steve B. © BELGA De 23-jarige Van Espen werd omgebracht toen zij op weg was naar een afspraak in Antwerpen. Het lichaam van de studente werd in het Albertkanaal gevonden. Een dag nadat ze op de fiets was vertrokken voor een afspraak met vriendinnen waren haar telefoon, bebloede kledingstukken en fietsmandje aangetroffen. B. bekende haar te hebben vermoord.



B. sliep al een tijdje onder de Burgemeester Gabriel Theunisbrug in Merksem. Toen hij die avond het blonde meisje opmerkte, had hij haar van haar fiets gesleurd. Hij bekende tijdens het onderzoek en ook op het proces dat hij haar verschillende vuistslagen in het gezicht had gegeven om haar stil te krijgen. Hij verklaarde dat hij haar naar zijn slaapplaats had gesleurd, deels had uitgekleed en vervolgens had verkracht.



Julie Van Espen bleef zich volgens hem de hele tijd verzetten. Hij had haar daarom in verschillende fases gewurgd, eerst drie keer met de blote handen, uiteindelijk ook met een elektriciteitskabel. ,,Uit de aard en de intensiteit van de letsels blijkt de intentie tot doden. Het zeer extreem stomp kneuzend geweld en het mechanische geweld op de hals waren volgens de wetsdokter beiden potentieel dodelijk’’, aldus de jury.

Voorbedachte rade

Ook voorbedachte rade achtte de jury bewezen. ,,Het dodelijke geweld gebeurde in meerdere fases en de beslissing om haar te doden was er vanaf de eerste wurging. Het slachtoffer bleef zich verzetten, waarop hij haar meermaals herpositioneerde en telkens opnieuw begon te wurgen. Toen ze niet meer ademde, kleedde hij zich aan. Het slachtoffer begon toch terug te bewegen, waarna hij een elektriciteitskabel nam en haar stranguleerde. Tussen de verschillende wurgingen was er dus voldoende tijd om na te denken en om de ernst en de gevolgen van zijn daden in te schatten”, stelde de jury. B. had naar eigen zeggen ook gedacht: ,,Ocharme, nu duurt het toch wel lang voor dat meisje.’’

Toen hij geen polsslag meer voelde en ervan overtuigd was dat ze dood was, had B. al zijn spullen en die van het slachtoffer meegenomen en had hij in een rustig tempo de plaats delict verlaten. Van enige paniek was geen sprake. Uit dat alles bleek volgens de jury duidelijk voorbedachte rade. Uit het verslag van de gerechtspsychiater blijkt ook dat hij niet aan een geestesstoornis leed en toerekeningsvatbaar was.

De moord leidde tot veel ophef in België omdat het voorval gebeurde in de periode dat B. was vrijgelaten in afwachting van het hoger beroep in een verkrachtingszaak waarvoor hij in 2017 vier jaar gevangenisstraf kreeg opgelegd. In die zaak werd hij uiteindelijk in juni 2019 veroordeeld tot vijf jaar cel voor de verkrachting van zijn ex-vriendin in 2016.

Eerlijk proces

Advocaat van B., Dimitri de Béco, meent dat de jury een goed doordachte beslissing heeft genomen. ,,Wij hadden voorbedachte rade betwist'', zei hij na het vonnis. ,,Het feit dat de jury vijf uur nodig had om tot een besluit te komen, geeft duidelijk aan dat ze hierover goed hebben nagedacht.''



,,Onze stelling was dat we niet met zekerheid kunnen bewijzen dat Steve B. de feiten doordacht en met voorbedachte rade had gepleegd’’, zegt de Béco. ,,Wij menen dat de doodslag en de verkrachting vaststond, maar dat er geen sprake is van moord. De jury heeft vijf uur nodig gehad om hierover na te denken, dat geeft mij aan dat ze ook voor Steve B. de tijd hebben genomen en hij een eerlijk proces heeft gekregen. De jury heeft de zaak echt onderzocht, naar zijn verhaal geluisterd en met de nodige aandacht een beslissing genomen.’’



B. pleegde het geweld op Van Espen in verschillende fases, en kon telkens beslissen om met het geweld te stoppen maar deed dat niet. De jury komt vandaag opnieuw samen om over een gepaste strafmaat te beslissen. ,,De gruwel van deze feiten is uitzonderlijk maar ook het parcours dat B. afgelegd heeft, is bijzonder’’, zegt de Béco. ,,Het is nu aan de jury om een gepaste straf te bepalen voor mijn cliënt.’’

Zeer zware week

John Maes, advocaat van de nabestaanden, reageerde tevreden en opgelucht na het vonnis. ,,Het is een zeer juiste en terechte uitspraak. Ik had om gerechtigheid gevraagd en heb die ook gekregen. De jury is ons standpunt helemaal gevolgd.’’

Maes was eventjes zenuwachtig voor de jury de zittingszaal weer binnenkwam, gaf hij achteraf toe. ,,Dat is altijd zo bij een assisenproces, maar ik had heel veel vertrouwen in een goede afloop. Dat het zo lang geduurd heeft, bewijst dat ze alles zeer aandachtig hebben nagekeken en bekeken. De jury heeft zeer goed werk gedaan.’’

,,Voor de familie is het een zeer zware week geweest’’, geeft hij nog mee. ,,De familie is opgelucht dat de feiten gekwalificeerd worden als moord, dat vonden ze heel belangrijk. Morgen kom ik alleen om te luisteren, de burgerlijke partijen hebben geen zeg meer in de strafbepaling. De moeder, zus en broer van Julie zullen ook dan niet aanwezig zijn, zij willen nooit geconfronteerd worden met de beschuldigde.’’

