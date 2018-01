Steve Bannon ook weg bij Breitbart News

Bannon kreeg recentelijk een storm aan kritiek over zich heen vanwege uitspraken die in het boek 'Fire and Fury: Inside the Trump White House' van auteur Michael Wolff aan hem werden toegeschreven. Bannon zou zich daarin onder meer kritisch hebben uitgelaten over de kinderen van Trump.



Zo zou hij dochter Ivanka naar verluidt ,,oliedom'' hebben genoemd. Donald Trump Jr. leek kritiek te krijgen vanwege zijn deelname aan een omstreden bijeenkomst met een Russische advocate. Bannon zou die vergadering ,,verraderlijk'' en ,,onpatriottisch'' hebben genoemd.



De president reageerde woedend en trok op Twitter fel van leer. 'Hij heeft niet alleen zijn baan, maar ook zijn verstand verloren', klonk het over Bannon. En: 'Ik ken de man niet' zei Trump over Wolff. 'Ik vermoed dat slordige Steve hem heel wat keren binnen heeft gelaten in het Witte Huis. En daarom is slordige Steve nu op zoek naar een baan.' Daarna stelde de Amerikaanse president dat hij ze alle vijf nog op een rijtje heeft en zich kan meten met de slimsten der aarde.