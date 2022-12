Stewardess zet onbeleefde passagier op zijn plaats nadat die collega's tot huilens toe lastigvalt: ‘Hou je mond, ik ben uw meid niet!’

Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa ondanks ‘farmgate’ weer partijlei­der, oppositie naar de rechter

De onder druk staande Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa is herkozen als partijleider van het Afrikaanse Nationaal Congres (ANC). Ondanks het schandaal ‘farmgate’, dat de Zuid-Afrikanen al weken in de greep houdt, hebben zijn partijgenoten besloten om Ramaphosa te blijven steunen. Hij versloeg zijn tegenstander, voormalig gezondheidsminister Zweli Mkhize, in een laatste stemronde.

19 december