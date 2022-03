Sting en andere beroemdheden presenteren plan om Rusland aan te pakken

Minstens zes doden door ‘extreem gevaarlij­ke’ tornado in Iowa

Minstens zes mensen in Winterset, in de Amerikaanse staat Iowa, zijn zaterdag (lokale tijd) gedood door een tornado. Dat melden de lokale autoriteiten, aldus de Des Moines Register. De wervelstorm raakte de stad ten zuidwesten van de hoofdstad Des Moines in de late namiddag en veroorzaakte grote schade, bericht de krant.

