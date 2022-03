Stoltenberg: Navo houdt rekening met chemische aanval Rusland

De Russische beschuldiging dat Oekraïne die wapens heeft kan het begin zijn van een ‘false flag’-operatie, waarbij Rusland die wapens zelf inzet, aldus Stoltenberg. ,,We zijn zeer alert op elk voorwendsel dat ze kunnen aangrijpen om dat soort verboden wapens in te zetten.”



Hij riep Rusland nadrukkelijk op van het gebruik van dergelijke wapens af te zien, maar Rusland – zei hij - valt vaker terug op valse beschuldigingen om militair geweld te rechtvaardigen. De afgelopen maanden hebben de Russen niet anders dan leugens verspreid, zo voegde hij eraan toe. Er zou geen invasie komen, ze zouden troepen terugtrekken van de Oekraïense oostgrens, ze zouden geen burgers en burgerdoelen bombarderen. ,,Dit (dat Oekraïne die wapens heeft) is gewoon de zoveelste leugen”, aldus Stoltenberg.

De gigantische troepenmacht die Amerika en andere Navo-landen momenteel in Oost-Europa hebben – alleen de VS al 100.000 - zal er voor een deel ook in de toekomst blijven, zo kondigde Stoltenberg aan. Verdediging van het eigen grondgebied is de kerntaak van het bondgenootschap, en die vergt op de oostflank blijkbaar een grootschaliger militaire aanwezigheid dan er de afgelopen jaren was. Militaire commandanten werken voorstellen uit voor een Navo-top begin deze zomer in Madrid.

Stoltenberg riep in dat verband de lidstaten op om ‘minstens’ 2 procent van hun BNP aan Defensie te besteden, zoals op een top in Wales acht jaar geleden is afgesproken. Veel landen hadden die belofte nog niet ingelost, maar maken nu een inhaalslag.

Stoltenberg deed ook een dringend beroep op China zijn verantwoordelijkheid als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad op te pakken en de Russische inval in Oekraïne ondubbelzinnig te veroordelen en Rusland militair of economisch zeker niet te helpen. De Navo, zei hij, zal China op dat punt zeer nauwlettend in de gaten houden.

