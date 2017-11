Storm bemoeilijkt zoektocht naar onderzeeër

Daarom wordt vooral met helikopters gezocht. ,,De verwachting is helaas dat de weersomstandigheden in de komende 48 uur niet veranderen'', zei een admiraal van de marine.



Het Argentijnse ministerie van Defensie liet weten dat de onderzeeër mogelijk via signalen contact heeft proberen te zoeken. Die signalen werden gisteren aan het eind van de ochtend en begin van de middag verzonden. De zeven ontvangen, maar niet beantwoorde, oproepen via een satelliettelefoon kunnen wellicht meer informatie verschaffen over het lot van de vermiste onderzeeboot met 44 opvarenden.



De oproepen, die tussen de vier en 36 seconden lang zijn, worden nu onderzocht. Hiervoor heeft Argentinië een gespecialiseerd Amerikaans bedrijf ingeschakeld dat de locatie van de signalen mogelijk kan achterhalen. Het vermoeden is dat de oproepen geen contact met de wal hebben kunnen maken vanwege het slechte weer.