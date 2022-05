Stormdode en ruim dertig gewonden door noodweer in westen van Duitsland

met video/updateIn Wittgert, ten zuiden van Dortmund, is een stormdode gevallen nadat hij in zijn ondergelopen kelder een elektrische schok kreeg.

Dit meldt de Duitse krant Bild. De 38-jarige man viel na de schok op de grond en stootte mogelijk zijn hoofd. Hij overleed hoogstwaarschijnlijk meteen aan zijn verwondingen, zo vertelt de lokale politie.

Ook ten noordoosten van Dortmund was er sprake van heftige weersomstandigheden. Een tornado heeft vandaag grote schade aangericht in de plaats Paderborn. Ruim dertig mensen raakten gewond, tien van hen hebben ernstige verwondingen opgelopen. De politie drong er bij inwoners op aan binnen te blijven om reddingspogingen niet te belemmeren of zichzelf in gevaar te brengen.

Windsnelheden tot 130 kilometer per uur

Ook in het nabijgelegen Lippstadt werd zware stormschade gemeld. Een kerktoren in de stad werd omgeblazen en het Duitse persbureau dpa meldde dat meer dan 100 mensen tijdelijk vastzaten in een plaatselijk openluchtzwembad nadat omgevallen bomen de uitgang blokkeerden.



Op video’s op sociale media is te zien hoe grote hoeveelheden puin door de lucht vlogen. Meteorologen waarschuwden al voor zware regenval en hagel in delen van het westen en midden van Duitsland. Daarbij werd voorspeld dat het gebied te maken zou krijgen met windsnelheden tot 130 kilometer per uur.



De lokale brandweer noemt de schade ‘ontzettend groot'. Meerdere bomen vielen om op (spoor)wegen en honderden kelders in het gebied kwamen onder water te staan.

Windhoos in Zuid-Limburg

Vandaag kregen ook Nederland en België te maken met heftige weersomstandigheden. Tussen 14.00 en 14.30 uur liet een windhoos een spoor van vernielingen achter in Zuid-Limburg. Dat heeft een woordvoerder van de brandweer gezegd. Als gevolg daarvan vielen bomen om, gedeeltelijk op daken van huizen. Ook viel een schoorsteen op een auto, en lagen wegen vol pannen, takken en bakstenen.

Met name aan de Steenstraat in Spaubeek raakten tientallen woningen zwaar beschadigd. Ook in Beek vlogen daken van woningen. Een huis aan de Beatrixstraat in Beek staat op instorten, laat een woordvoerder van de brandweer vrijdagmiddag weten. Nogal wat bewoners kunnen niet naar huis terug. Voor hen wordt opvang elders geregeld.

Schademeldingen en wateroverlast

Volgens de brandweer kwamen er zeker 150 schademeldingen binnen uit de regio rond Geleen. In Sittard en Geleen hadden mensen vooral last van wateroverlast. In omliggende dorpen als Urmond, Beek, Schinnen, Spaubeek, Urmond en Oirsbeek speelde vooral de wind parten, met veel schade als gevolg.

In België heeft voornamelijk het uiterste zuidoosten van het land met krachtig onweer te maken gekregen, meldt Het laatste nieuws. Een felle onweersbui heeft voor wateroverlast gezorgd in het centrum van Maasmechelen. Meerdere straten en kruispunten liepen onder water doordat de riolering het water niet verwerkt kreeg. Vanavond blijft het in België op de meeste plaatsen droog.

Volledig scherm Puin voor de katholieke kerk van St. Clemens waarvan de torenspits werd verwoest, in Hellinghausen bij Lippstadt in Duitsland. © AP