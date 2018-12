Straatsburg: 43 Vlamingen verschansen zich samen met parlementslid in kelder

,,Wij zaten rustig in de kelder te eten toen mijn medewerkster een bericht kreeg dat er schoten in het centrum van de stad gevallen waren”, aldus het Europees parlementslid Hilde Vautmans. ,,De bazin stormde naar beneden en zei dat we rustig moesten blijven. Het stalen hek van het restaurant ging meteen dicht.”



,,Natuurlijk dacht iedereen aan een aanslag. De beelden van de Parijse Bataclan waren nooit ver weg", vertelt Vautmans. ,,Maar we bleven rustig. Een beetje zoals de stewards en stewardessen, wanneer er iets ernstig mis is met het vliegtuig, maar er is op geen enkel moment paniek uitgebroken in het restaurant.", vervolgt ze. ,,Er zijn daar geen ramen en we zaten veilig binnen. Wel hadden we zeer weinig bereik met onze telefoons, dus ik denk dat het thuisfront erg ongerust was.”