Straatsburg geschokt, maar solidair

De kerstmarkt werd vanaf de opening op 23 november beveiligd. Tramhaltes werden buiten gebruik gesteld en beveiligers controleerden tassen. ,,Dat ziet er voor toeristen misschien goed uit, maar ze kijken alleen er in. Ze doorzoeken niet. Als je een wapen in je tas hebt kun je daar fruit op leggen of wat anders en dan ziet niemand het”, zegt Banzet. Even voor de aanslag liep hij via de Auchan-supermarkt voor zijn boodschappen, langs de plek waar zich vijf minuten later het drama voltrok naar zijn huis, in het centrum van de stad. Hij heeft het idee dat mensen op social media zich strategisch hebben gedragen. Ze houden zich in, vindt hij. Tijdens de aanslagen in Parijs, in 2016, waren de mensen veel opener. Nu heeft de dader volgens hem geen kans gehad om bewegingen van de autoriteiten via social media te volgen.