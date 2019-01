Strijdlustige Britse politica stelt bevalling uit voor brexitstemming

Eigenlijk zou de pro-Europese politica vandaag haar zoon ter wereld brengen via een keizersnede. Volgens Britse media stemden de artsen er echter mee in de ingreep uit te stellen tot komende donderdag.



Ze wil de kans grijpen en vechten ‘voor een sterkere relatie tussen Groot-Brittannië en Europa’, citeerde The Evening Standard de 36-jarige Siddiq, die haar kiesdistrict in het noordwesten van Londen heeft. De vrouw komt wel in een rolstoel naar het parlement, omdat ze aan zwangerschapsdiabetes lijdt.



Siddiq, die al een dochter heeft, zet zich in voor een tweede brexitreferendum. Het debat in het Lagerhuis over de plannen van premier May met de EU begint rond 15.30 uur onze tijd. Er zijn diverse stemmingen (vanaf 20.00 uur) met de belangrijkste naar verwachting rond 21.30 uur. Dan stemt het parlement over de akkoorden die May met de EU over de brexit heeft bereikt.