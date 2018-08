Paus houdt mond dicht over verzwijgen van misbruik­schan­da­len

9:02 Paus Franciscus weigert in te gaan op beschuldigingen dat hij misbruikschandalen binnen de Rooms-Katholieke Kerk in de doofpot heeft gestopt. De beschuldigingen zijn afkomstig van aartsbisschop Carlo Maria Vigano. Hij was een aantal jaar nuntius (ambassadeur) in de Verenigde Staten.