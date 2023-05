Stroomuitval, wapens en een gegijzelde minister: zo wilde Duitse ‘terreur-oma’ de Bondsregering omver werpen

Ze noemen zichzelf de Vereinte Patrioten en hadden concrete plannen om de Duitse Bondsregering door middel van een klassieke putsch af te zetten. In plaats van de democratisch gekozen regering van kanselier Scholz moest in Berlijn een kabinet zitting nemen naar voorbeeld van het oude Keizerrijk uit 1871.



Woensdagmiddag staan Elisabeth R., Thomas O. Sven B., Michael H. en Thomas K. in de rechtbank van het Duitse Koblenz terecht voor het oprichten van een terroristische organisatie en het voorbereiden van een ‘zware staatsgevaarlijke daad’. De verdachten hebben de Duitse nationaliteit en zijn tussen de 44 en 75 jaar oud. Het afgelopen najaar werden ze met machtsvertoon door helikopters op verschillende plekken in Duitsland gearresteerd.



Elisabeth R, de oudste verdachte en door boulevardkrant Bild omgedoopt als de ‘terreur-oma’, geldt als ideologisch brein van de extreemrechtse groepering, die vooral via berichtendienst Telegram communiceerden over de uitvoering van de fantasieën. Naar verluidt stuurde de voormalige lerares theologie uit Mainz handgeschreven brieven naar de Russische president Poetin en hield ze er nauwe contacten op na met beruchte antisemieten in Duitsland.



Volgens de Duitse aanklager verwerpt de 75-jarige R., die binnen de groepering soms aangeduid werd als gravin vanwege de ‘von’ in haar achternaam, de bondsrepubliek Duitsland als legitieme staat. Ze fantaseerde openlijk over een autoritair regeringssysteem, precies het politieke systeem dat tussen 1871 en 1918 onder leiding van keizer Wilhelm I en diens zoon in Duitsland bestond. Alleen de instituties ontbraken volgens R. nog.