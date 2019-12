Studente (21) die verjaardag vierde met familie eerste geïdentificeerde slachtoffer vulkaanramp

Militaire specialisten konden gisteren zes lichamen bergen in een zorgvuldig geplande bliksemoperatie. Een van die slachtoffers was dus de jonge vrouw uit Melbourne die volgens verschillende media diergeneeskunde studeerde. De politie van Nieuw-Zeeland kon haar als eerste identificeren.



Een nieuwe zoektocht naar twee mensen die nog altijd worden vermist na de vulkaanuitbarsting op White Island, leverde vandaag niets op. Dat laat de Nieuw-Zeelandse politie weten. Politie en andere hulpdiensten zochten 75 minuten op een plek waar een van de lichamen zich zou bevinden. ,,We hebben in dat gebied geen lichamen gevonden”, aldus een politiewoordvoerder tijdens een persconferentie.



De twee nog vermiste mensen zijn waarschijnlijk Nieuw-Zeelanders, een reisgids en de kapitein van een toeristenboot. Volgens de politie is een van de vermiste lichamen in het water gezien. Duikers doorzochten vandaag nog tevergeefs het water rond het eiland, maar dat is sterk vervuild door de uitbarsting van stenen, lava en chemicaliën.