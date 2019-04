Studente in witte jurk wordt icoon van vreedzame protestbeweging Soedan

De vreedzame massa sit-in in Soedan heeft inmiddels een iconische foto. Alaa Salah (22) klom op het dak van een auto, sprak maandag de betogers hartstochtelijk toe en is nu de heldin geworden van een toch al dappere opstand.

Terwijl boze Soedanezen voor de vijfde achtereenvolgende dag voor het hoofdkwartier van het falende regime demonstreren, hebben verschillende Westerse landen het bewind vandaag opgeroepen snel met een plan voor een structurele verandering te komen. De bijna dertig jaar oude regering van voormalig couppleger en generaal Omar Hassan al-Bashir moet volgens de regeringen van Groot-Brittannië, Noorwegen en de VS reageren op de eisen die het volk in een protestbeweging stelt.

Alaa Salah is het symbool geworden van het lef van de vele vrouwen die het regime durven tarten. CNN kreeg haar vandaag aan de telefoon. ,,Ik wilde op de auto klimmen en de mensen toespreken. Ik wilde me uitspreken tegen racisme en alle vormen van stammenstrijd waar iedereen last van heeft”, aldus Salah die architectuur zou studeren maar ook werkzaam is al journalist. ,,Ik sprak namens de jeugd en wilde zeggen dat Soedan van iedereen is.”

Viral

De foto die van Alaa Salah haar protest werd gemaakt is viral gegaan. Ze staat erbij als een verlosser in haar lange witte gewaad en met haar gouden oorbellen. Om haar heen tientallen mensen, vooral vrouwen, die haar filmen met hun mobieltjes. ‘Revolutie’, roepen de vrouwen.

Salah vertelt CNN dat ze verbaasd is over de vele reacties. ,,Dat had ik niet verwacht. Ik ben blij dat de protesten door de video meer aandacht krijgen. De witte jurk is een symbool van kracht, puurheid en moed. Vrouwen spelen een belangrijke rol bij de protesten.”

Kenners wijzer op haar prachtige oorbellen die net als haar hele outfit hoort bij traditionele bruiskledij van Soedanese vrouwen. Het is dezelfde kleding die ‘de moeders en grootmoeders’ droegen tijdens eerdere protesten tegen de dictatuur in de jaren zeventig en tachtig.

Fataal

Protesteren tegen het islamitische regime in de hoofdstad Khartoem werd in het verleden menigeen vaak fataal. Het keiharde militaire bewind van Al-Bashir leek onaantastbaar en heeft een lange lijst van slachtoffers gemaakt. Maar nu wankelt het. Een koerswijziging van Al-Bashir van pro-Iran naar pro-Saoedi-Arabië heeft voor spanningen gezorgd. Daarbij mist het land olie-inkomsten sinds het Zuid-Soedan onafhankelijk liet worden. In december gingen na aanzienlijke prijsverhogingen van onder meer brood talrijke Soedanezen boos de straat op. Dat liep snel uit op breed en nationaal protest tegen het repressieve regime.