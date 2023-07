Supervulkaan bij Napels staat op uitbarsten, maar niemand weet wanneer

De Campi Flegrei, een supervulkaan in de buurt van de Italiaanse stad Napels, is dicht bij een uitbarsting, zeggen onderzoekers van het University College in Londen en het Italiaanse instituut voor vulkanologie. Een potentieel gevaar voor ongeveer drie miljoen mensen.

De grond onder Pozzuoli, een stadje ten westen van Napels, stijgt met ongeveer 15 millimeter per maand. Die vervorming van de aarde gaat gepaard met aardbevingen, tientallen per dag. De meeste hebben een kracht van ongeveer 2 op de Schaal van Richter, maar soms gaat het ook harder.



,,Een paar weken geleden heb ik er één gevoeld, die was 3,5 op de Schaal van Richter.” Peppe Renzuto woont samen met zijn Nederlandse vrouw Iris de Brouwer net buiten Pozzuoli. Hij is geboren en getogen in het gebied. Het huis van Peppe en Iris staat nog net in de rode zone, dat betekent dat ze in principe groot gevaar lopen. ,,Als er een alarm is, dan moeten we gelijk ons huis uit en naar het verzamelpunt op een paar 100 meter van ons huis. En dat kan zijn tijdens een uitbarsting, die is net als aardbevingen moeilijk te voorspellen.”

© KONTROLAB/LightRocket via Getty

Evacuatieplan

Alle gemeentes in het gebied hebben een evacuatieplan voor als het misgaat: in 72 uur moet het gebied leeg zijn. Inclusief de stad Napels gaat het om ongeveer drie miljoen mensen. In de eerste twaalf uur van het alarm mogen mensen nog met eigen vervoer weg, daarna worden de inwoners verplicht geëvacueerd met bussen. Wie geen alternatief heeft, wordt opgevangen in andere delen van Italië.

Giuseppe Mastrolorenzo kijkt vanaf het dakterras van zijn zomerhuis op de baai van Pozzuoli, het epicentrum van de vulkanische activiteit. ,,In principe kan de vulkaan op elk moment uitbarsten.” Mastrolorenzo is vulkanoloog bij het Italiaanse Instituut voor geologie en vulkanologie, het INGV. ,,We houden de Campi Flegrei constant in de gaten en weten tot op de milliseconde precies te vertellen wat er is gebeurd, maar we kunnen niet voorspellen wat er over een milliseconde gebeurt, daarvoor is het systeem te complex.”

De Campi Flegrei, letterlijk ‘de brandende velden’, is een zogenaamde supervulkaan. Een vulkaan met een diameter van tussen de 15 en 18 kilometer en zo’n veertig grotere en kleinere kraters. De Campi Flegrei liggen grotendeels onder de stad Napels en de baai van Pozzuoli ten westen van de stad. ,,Een uitbarsting veroorzaakt elke keer nieuwe kraters, dus er zouden zomaar kraters kunnen ontstaan in de stad Napels zelf.”

Giuseppe Mastrolorenzo kijkt vanaf het dakterras van zijn zomerhuis op de baai van Pozzuoli, het epicentrum van de vulkanische activiteit. © Corbis via Getty Images

30.000 jaar geleden

De laatste echt grote uitbarsting van de Campi Flegrei is dertigduizend jaar geleden, toen werd het gebied overstroomd door lava en werd het schiereiland gevormd waar nu het stadje Pozzuoli op ligt. De laatste eruptie dateert van 1538, toen werd bij een relatief kleine uitbarsting in een paar dagen een nieuwe berg gevormd, de Monte Nuovo. Die uitbarsting werd voorafgegaan door dezelfde vervorming van de aarde als nu.



,,Peppe is er redelijk nuchter onder, hè”, zegt Iris de Brouwer via een videocall vanuit Nederland, waar ze nu op vakantie is. ,,Ik ben veel meer bezig met het idee van wonen op een vulkaan dan hij.” Peppe lacht, hij is het gewend. ,,Toen onze oudste zoon naar het lyceum ging, dacht ik, stuur ik hem naar de school die aan de voet van de krater staat of doen we hem in Napels naar school, niet helemaal bovenop de vulkaan? Maar goed de school waar hij nu zit, is weer dichtbij een andere krater. Je kan er niet zoveel aan doen en verhuizen doe je ook weer niet zo snel.”

Iris de Brouwer en Peppe Renzuto

De grond komt omhoog

In Rione Terra, het antiek Grieks-Romeinse stadsdeel van Pozzuoli is goed te zien wat de vulkaan doet. De binnenhaven voor de wijk staat grotendeels droog, de grond is zover omhooggekomen dat het zeewaterpeil dramatisch is gezakt. De bootjes die er nog liggen, liggen vast in de modder.

In 1972 werd deze wijk haastig geëvacueerd, vijfduizend gezinnen moesten hun huizen uit, omdat de aarde ook toen al omhoogkwam en men vreesde voor een uitbarsting. Tien jaar later moesten veertigduizend inwoners van de stad hun huizen uit. De vraag is of dat nu ook aan de orde is. ,,We weten het niet”, zegt vulkanoloog Mastrolorenzo, terwijl hij uitkijkt over de drooggevallen haven.

,,Er bestaan op dit moment twee verschillende theorieën. Een die zegt dat de opstuwing van de bodem veroorzaakt wordt door een vollopende magmakamer, een andere theorie zegt dat de poreuze bodem volloopt met gassen en vloeistoffen en dat de bodem dat absorbeert als een spons.” Volgens Mastrolorenzo kan je op tegenstrijdig modellen geen evacuatieplan baseren. ,,Dat is een politieke beslissing. De vulkaan luistert daar niet naar.”

,,Pozzuoli is als brooddeeg”, zegt Gennaro, een oudere man die bij de haven een ijsje staat te eten. ,,’s Avonds maak je het deeg, dan dek je het af met een doek en dan gaat het rijzen, dat is Pozzuoli. Het kan zijn dat het verder groeit, het kan inzakken of zelfs ontploffen. We weten het niet.”

© KONTROLAB/LightRocket via Getty