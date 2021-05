Surfer verliest been na aanval witte haai, mag bij hoge uitzondering tand van dier houden

Een Australische surfer (32) mag bij extreem hoge uitzondering een tand van een grote witte haai, die hem in 2015 aanviel, als souvenir houden. Het is de eerste keer dat de Australische autoriteiten een vrijstelling van de wet in een dergelijk geval verlenen. Op het bezit of verkoop van (delen van) de witte haai staat in Australië een maximale gevangenisstraf van twee jaar.

De 32-jarige surfer Chris Blowes verloor zijn linkerbeen en lag tien dagen in coma nadat hij in 2015 aan de zuidkust van Australië werd aangevallen door een 5,5 meter grote witte haai. Het dier staat ook wel bekend als de mensenhaai, de grootste roofvis ter wereld. Als door een wonder overleefde Blowes de aanval. ,,Hij schudde me wat rond en speelde wat met me. Maar uiteindelijk beet hij mijn been eraf”, vertelt Blowes, die inmiddels weer op de surfplank staat met een prothese, tegen de BBC.

Blowes dreigde na de aanval dood te bloeden. Nadat hij door twee vrienden aan land was gebracht, werd hij met spoed naar een ziekenhuis in Adelaide gebracht. ,,Mijn hart was volledig gestopt met kloppen. Ze gingen over op reanimatie tot ik weer een teken van leven vertoonde”, blikt de Australiër terug. In het ziekenhuis wordt voor zijn leven gevreesd. Hij wordt kunstmatig in coma gehouden, waar hij tegen alle verwachtingen goed uit komt. Zijn been moet hij voor de rest van zijn leven missen, maar Blowes komt er voor de rest weer helemaal bovenop.

Jarenlange verzoeken

Quote De haai krijgt zijn tand niet meer terug, en ik krijg mijn been niet meer terug Chris Blowes, surfer. Als de politie zijn surfplank weer op gaat halen, treffen ze in het bord een haaientand aan. Het is bij wet verboden om delen van beschermde diersoorten te houden. De agenten leveren de tand in bij de autoriteiten en brengen Blowes op de hoogte van de situatie. ,,Sinds dat moment mocht ik de tand niet meer zien”, zegt de Australiër tegen de Britse omroep. De man dient jarenlang verzoeken in bij ambtenaren of hij de tand terug kan krijgen, als onderdeel van zijn verwerkingsproces.



Ondanks diverse pogingen krijgt de Australiër nul op rekest. Pas als een lokale politicus zich over de zaak ontfermt, wordt bij hoge uitzondering een vrijstelling verleent. ,,Ik zou nooit een haai om zijn tand doden, maar hij nam mijn been, dus ik zie geen enkele reden waarom ik de tand niet mag hebben”, beargumenteert de Australiër zijn verzoeken. ,,De haai krijgt zijn tand niet meer terug, en ik krijg mijn been niet meer terug.”

Uitzondering

Volgens het Department of Primary Industries and Regions (PIRSA) is het de eerste keer dat de staat een vrijstelling van de wet heeft verleend. David Basham, minister van Primaire Industrie en Regionale Ontwikkeling, zei dat het teruggeven van de tand het minste was dat zijn ministerie kon doen. ,,Chris heeft duidelijk een enorm traumatische ervaring meegemaakt. Ik wilde zien of ik iets kon doen om te helpen”, zegt de minister tegen ABC.

Het verbod op bezit of verkoop van haaientanden staat vastgelegd in de zogenoemde Fisheries Management Act. De wet is jaren geleden in Australië opgesteld om te voorkomen dat stropers op grote schaal haaien zouden doden voor hun tanden, die doorgaans veel geld waard zijn. Volgens Dave Pearson, een lobbyist die zich inzet voor slachtoffers van haaienaanvallen, moet er voor slachtoffers altijd een uitzondering worden gemaakt.

,,Het betekent veel voor de overlevende om zoiets als souvenir te houden. Ik denk dat het een soort connectie is met de haai die je nodig hebt”, zegt hij tegen ABC. ,,Chris heeft een geweldige prijs betaald voor slechts één tand; het is niet zomaar een tand voor hem, het is een aandenken aan het verlies van zijn been.”

Kleinkinderen

Blowes zegt dat hij de tand in een etui in zijn huis bewaart en deze meeneemt naar colleges die hij over zijn aanval geeft. ,,Het is een mooi souvenir om aan mijn kleinkinderen te laten zien”, zegt hij.