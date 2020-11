Surinaamse ex-vicepresident opgepakt vanwege vernieling kantoor opvolger

Adhin werd door de politie uit zijn woning gehaald voor verhoor, zo werd bekendgemaakt tijdens een zitting van het Surinaamse parlement. Hij zit ‘in het belang van het onderzoek’ nog vast.

Adhin was vicepresident in de vorige regering onder leiding van Desi Bouters. De partij van Bouterse, de NDP, verloor in mei de parlementsverkiezingen van de grootste oppositiepartij VHP van Chan Santokhi, de huidige president van Suriname. Adhin zit nu als parlementslid van de NDP in de oppositie.

Volgens minister Kenneth Amoksi (Justitie en Politie) heeft Adhin twee keer verzuimd om zich na een oproep op het politiebureau te melden. Daarom is hij thuis aangehouden.

Vernieling

Tegen de krant De Ware Tijd zegt korpschef Roberto Prade dat de ex-vicepresident de vierde verdachte is in een strafrechtelijk onderzoek naar diefstal en vernieling van media-apparatuur in het kantoor van de huidige vicepresident, Ronnie Brunswijk.

Kort na de verkiezingsuitslag zijn computers, foto- en videocamera’s opzettelijk vernield of meegenomen. De apparatuur was nog geen half jaar eerder aangeschaft.

Voorlopig onderzoek wijst uit dat voor ruim 30.000 euro aan media-apparatuur is vernietigd. Op basis van verklaringen van andere verdachten heeft de politie het sterke vermoeden dat Adhin daartoe opdracht heeft gegeven.

Volledig scherm President Chan Santokhi (links) en vicepresident Ronnie Brunswijk. © ANP

President Santokhi en vicepresident Brunswijk constateerden na de machtsoverdracht al dat er spullen ontbraken op hun kantoor. Surinaamse media meldden dat direct na de verkiezingsuitslag medewerkers op verschillende ministeries kantoorspullen mee naar huis namen en splinternieuwe dienstvoertuigen op naam van personen werden overgeschreven.

Santokhi hield er rekening mee dat tijdens de overgangsfase zaken ‘veilig waren opgeborgen’ door de vertrekkende NDP-regering. Hij gelastte het personeel de apparatuur binnen een bepaalde termijn terug te brengen, anders zou een onderzoek gestart worden.

Uitroeien

De NDP is verbolgen over de arrestatie van Adhin. ,,Het scenario wordt duidelijk ingezet in een poging om de NDP met ‘wortel en tak uit te roeien’, zoals de president voor de verkiezingen als fractieleider van de toenmalige oppositie, had aangekondigd’', schrijft de partij in een verklaring.

In een audiobericht worden NDP’ers opgeroepen zich in ‘Adhin-trui’ massaal aan te melden in partijcentrum Ocer om Adhin te ondersteunen. ,,Onze leider is aangehouden voor niks’', zegt NDP’er Soesila Badloe in het audiobericht. ,,Dit kan niet! Ik accepteer dit niet.’'