Surinaamse krijgsraad hervat proces over decembermoorden tegen ex-president Bouterse

Coronapa­niek slaat toe in België: 9 van de 10 provincies in hoogste alarmfase

18:35 Wallonië en Brussel hebben op dit moment het hoogste aantal corona-besmettingen in heel Europa. De ziekenhuizen in Luik vrezen toestanden als in Bergamo. Er worden woorden gebruikt als ‘tsunami’ en ‘catastrofe’. België is in paniek.