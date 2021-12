Suriname krijgt ruim 600 miljoen euro steun van IMF

Trump houdt persconfe­ren­tie, exact één jaar na bestorming Capitool

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump houdt op 6 januari een persconferentie omdat het dan een jaar geleden is dat Trump-aanhangers het parlementsgebouw, het Capitool, in Washington bestormden. In de bekendmaking van de bijeenkomst noemt Trump de parlementscommissie die onderzoek doet naar de ongekende aanval ‘extreem bevooroordeeld’.

21 december