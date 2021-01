Surrealistische beelden in besneeuwd Madrid: ‘Mensen skiën door de straat’

Volledig scherm Een man skiet op het Cibeles-plein te midden van een zware sneeuwval in Madrid. © AFP Op beelden is te zien dat er zoveel sneeuw is gevallen dat zelfs hele bomen bezwijken door het gewicht van de sneeuw. Een menigte op de Plaza de Callao in Madrid gebruikte de sneeuw voor een enorm sneeuwballengevecht en mensen gaan skiënd over straat. Ook zijn er beelden van mensen die met zijn allen een vastgeraakte brandweerauto voort duwen. De video’s worden op grote schaal via sociale media verspreid.

Lucía Vallés, een coach van een in Madrid gevestigde skiclub die meestal met haar klanten naar verre bergen moet reizen, vond het geweldig om de witte lagen sneeuw letterlijk voor haar deur te zien opstapelen. ,,Ik had dit nooit gedacht, het is een geschenk geweest”, zei de 23-jarige. ,,Ik heb nog nooit zoveel foto’s van me laten maken”, voegde ze eraan toe terwijl ze langs het laat 18e-eeuwse gebouw gleed waarin het Prado Museum is gevestigd.

Hondenslee

De Zeeuwse Nina Berendsen (38) en Domien van Waes (40) namen voor de zekerheid een slee mee toen ze anderhalf jaar geleden naar Madrid emigreerden. ,,Voor het geval we nog eens op wintersport zouden gaan”, zegt Nina. Dat ze hem voor de deur zouden kunnen gebruiken, hadden ze nooit gedacht. ,,Mensen skiën hier door de straat. Op televisie zagen we zelfs iemand met een hondenslee.”

Rond hun woning ligt een halve meter sneeuw. ,,Mijn dochter van drie verdwijnt erin. We kunnen niet verder dan een halve kilometer van ons huis vandaan komen. Als je naar buiten gaat, moet je uitkijken voor de takken van bomen, want die breken soms zomaar af door de zware sneeuw.”, vertelt Nina.

Volledig scherm Nina Berendsen met haar man Domien en dochters Elise en Lotte (6 en 3) sleeën in Madrid. © Privéfoto

Code rood

De aanhoudende sneeuwstorm heeft ook veel narigheid met zich mee gebracht. Ten minste vier mensen zijn om het leven gekomen en duizenden mensen zaten vast in auto’s of op treinstations en luchthavens die alle diensten stopzetten. Wegen zijn onbegaanbaar en scholen gaan morgen niet open.



In Madrid hebben de autoriteiten voor het eerst code rood geactiveerd sinds het systeem vier decennia geleden werd ingevoerd en het leger opgeroepen om mensen te redden die vastzaten. Sandra Morena (22), die vrijdag laat vast kwam te zitten toen ze als bewaker in een winkelcentrum naar haar nachtploeg pendelde, kwam te voet thuis nadat een noodeenheid van het leger haar op zaterdagochtend had geholpen. ,,Het kost me meestal vijftien minuten, maar deze keer was het twaalf uur vriezen, zonder eten of drinken, huilend met andere mensen omdat we niet wisten hoe we daar weg zouden komen. Sneeuw kan heel mooi zijn, maar de nacht doorbrengen in een auto is niet leuk.”

Quote Sneeuw kan heel mooi zijn, maar de nacht doorbren­gen in een auto is niet leuk Sandra Morena (22)

Laagste temperatuur ooit

Het nationale weerbureau meldde dat de sneeuwval in Madrid een niveau bereikte dat in een halve eeuw niet was gezien. Volgens het meteorologisch bureau AEMET viel er meer dan 50 centimeter sneeuw in de Spaanse hoofdstad. Ook waarschuwden de Spaanse meteorologen dat er in sommige regio’s meer dan 24 uur ononderbroken sneeuw viel. Ook vandaag kan er nog een paar centimeter sneeuw vallen.

Volgens AEMET is deze situatie ‘uitzonderlijk’ of zelfs ‘historisch’. Oorzaak is storm Filomena. Ze brengt vochtige lucht mee van de Atlantische Oceaan die boven Spanje op koude lucht botst. Dat gaat gepaard met rukwinden, sneeuw, regen en ruwe zeeën. De storm zal naar verwachting worden gevolgd door een extreme temperatuurdaling de komende dagen, aldus het bureau.

Transportminister José Luis Ábalos waarschuwde dat ,,sneeuw zal veranderen in ijs en dat we een situatie zullen betreden die misschien gevaarlijker is dan wat we momenteel hebben.” Afgelopen dagen tikte de thermometer de -35,8 graden aan, de laagste temperatuur ooit in het land.

Staartje

Ook in Nederland krijgt we een staartje mee van de bizarre sneeuwval in Spanje. In Limburg kan er donderdag weer een laagje sneeuw vallen. ,,En volgende week zondag mogelijk op meer plaatsen", meldt meteoroloog Diana Woei van Weerplaza. ,,Maar dat is nog zo ver weg. De onzekerheid in de weersverwachting is vanaf donderdag nog redelijk groot. Dus is het afwachten. Maar hou hoop, de kans op winterkou is vanaf donderdag erg groot en daardoor ook de mogelijkheid op sneeuw in ons land. De juiste factoren, zoals een erg koude bovenlucht, genoeg vocht en een koude onderlaag, moeten wel allemaal aanwezig zijn.”

Komende week begint tijdelijk mild met overdag 5 tot 8 graden. De vorst in de nacht is verdwenen. Woei: ,,Maar er zijn signalen dat het in de tweede helft van de week kouder wordt.”

