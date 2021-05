Sydney gaat gehuld in dikke deken van rook door gecontroleerde bosbrand

VIDEO De nacht dat Osama bin Laden werd doodgescho­ten en Al Qaida een doodsklap kreeg

2 mei ,,Vanavond kan ik melden dat de VS een operatie heeft uitgevoerd waarbij Osama bin Laden is gedood, de leider van Al Qaida en terrorist verantwoordelijk voor de moord op duizenden onschuldige mannen, vrouwen en kinderen.” Vandaag is het exact tien jaar geleden dat de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama deze woorden uitsprak.