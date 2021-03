Syrië al 10 jaar verscheurd door burgeroorlog: ‘Als de VS niet ingrijpen, zal het regime blijven’

Kickbokser Jamal Ben Saddik moet langer in cel blijven, advocaat meteen in beroep

12 maart De bekende Belgisch-Marokkaanse kickbokser Jamal Ben Saddik moet minstens een maand langer in hechtenis blijven. Dat heeft de raadkamer in Mechelen besloten, laat zijn advocaat Wim de Colvenaer weten aan deze site. Ben Saddik - na Rico Verhoeven de beste zwaargewicht kickbokser ter wereld, nummer twee op de ranglijst van Glory - werd enkele dagen geleden opgepakt in het kader van de ‘operatie Sky'.