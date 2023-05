Syrische president Assad is niet langer de paria die hij twaalf jaar lang was

De Arabische Liga heeft de Syrische president Bashar al-Assad weer in de armen gesloten. Hij was lang als lid geschorst wegens de gruweldaden van zijn regime. Zo vinden verguisde dictators wel vaker de weg terug uit hun isolement.

Natuurlijk was het enigszins ongemakkelijk, dat snapten de verzamelde leiders van de Arabische Liga ook wel. De meest opvallende gast op de top die vrijdag in de Saoedische stad Jeddah werd gehouden, was iemand die door velen wordt gezien als een massamoordenaar.

De Syrische president Bashar al-Assad verkeerde in een internationaal isolement sinds 2011, toen zijn troepen met harde hand anti-regeringsprotesten neersloegen (alleen Rusland en Iran bleven hem steunen). Dat was het begin van een conflict dat inmiddels niet alleen ruim een half miljoen levens heeft geëist, maar ook nog eens miljoenen mensen van huis en haard heeft verdreven. En dat nog steeds voortduurt. Dus hoe kun je met goed fatsoen zo iemand voor een top uitnodigen?

Arabische eenheid

Ahmed Aboul Gheit, de secretaris-generaal van de Arabische Liga (met 22 leden), bracht het zo: ,,Wij hopen dat de teruggave van zijn zetel ertoe leidt dat het conflict snel beëindigd wordt.” Andere leiders gooiden het op de hulp die ze willen bieden aan de slachtoffers van de aardbeving van februari: je kunt Assad wel blijven boycotten, maar dat zou ten koste gaan van al die mensen die in ernstige nood verkeren. De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken Faisal bin Farhan Al Sand was iets directer: ,,We leven in een wereld vol uitdagingen en moeilijkheden. Om die het hoofd te bieden moeten we ons verenigen, en meer moeite doen om de Arabische eenheid te versterken.”

Hij doelt hiermee waarschijnlijk op de pogingen van de VS en China om invloed te krijgen (dan wel te houden) in de Arabische wereld. Die komen de zo gewenste eenheid niet ten goede. Andere mogelijke oorzaak van de ommezwaai van de Arabische Liga zijn de problemen rond de drug captagon. Dit is een zeer verslavende amfetamine, inmiddels ook de ‘cocaïne voor de armen’ genoemd, die veel schade aanricht in de regio. Tachtig procent van de productie komt uit Syrië, dus samenwerking met het regime van Assad is dringend nodig.

‘Paria’ Bin Salman

De VS hebben inmiddels laten weten dat ze de rehabilitatie van Assad geen goed idee vinden. Ze gaan het initiatief ook zeker niet volgen, meldde een woordvoerder van het Witte Huis: ,,Onze positie is duidelijk. We gaan de banden met het regime van Assad niet normaliseren.” Maar ook dit kan verkeren. Nog niet zo lang geleden riep president Joe Biden de Saoedische kroonprins Mohamed Bin Salman uit tot ‘paria’. Die werd verantwoordelijk gehouden voor de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi, in oktober 2018 in het Saoedische consulaat in Istanboel. ,,Dit gaat consequenties hebben”, dreigde Biden.

Volledig scherm Mohamed bin Salman en de VS zijn ook weer vrienden. © AFP

Inmiddels heeft het Witte Huis een U-bocht gemaakt. De officiële lijn is nu dat Bin Salman een staatshoofd is en dus onschendbaar. Tegelijkertijd hebben de Amerikaanse dreigementen plaatsgemaakt voor grote investeringen in Saoedi-Arabië. Ook hier speelt China een rol in de ommezwaai. De VS zijn overal ter wereld bezig om de invloed van Peking te keren, dus ook in het Midden-Oosten. En Saoedi-Arabië is daar een belangrijke speler.

Muammar Khadaffi

Ook de Europese Unie heeft wat dat betreft geen schoon blazoen. In 2010 sloot de EU een omstreden vluchtelingendeal met het regime van de Libische leider Muammar Khadaffi. Die stond toen al decennia te boek als een zeer autoritaire leider, met een gloeiende hekel aan het Westen in het algemeen en de VS in het bijzonder. Hij wordt niet alleen verantwoordelijk gehouden voor de aanslag op Pan AM-vlucht 103 boven het Schotse Lockerbie (270 doden), maar ook voor tal van andere aanslagen én het faciliteren van terreurgroepen als de IRA en de Palestijnse groepering Abu Nidal.

Volledig scherm Muammar Khadaffi. © Corbis via Getty Images

Dat weerhield de EU er niet van om voor een periode van drie jaar 50 miljoen euro over te maken aan Khadaffi. In ruil hiervoor moest hij de migrantenstroom naar Europa indammen. Dat leidde tot veel onbegrip bij mensenrechtenorganisaties. De Libische leider stond niet bepaald bekend om zijn betrokkenheid bij het lot en welzijn van donkere Afrikanen. Vooral de beelden van de toenmalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi die Khadaffi hartelijk omhelsde, zorgden voor opschudding.

Volledig scherm Assad tijdens de bijeenkomst © via REUTERS