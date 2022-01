Syrische vader en zoon van iconische foto krijgen visum om in Italië behandeld te worden

Op de foto is te zien hoe Munzir zijn zoon liefdevol in de lucht steekt. Beiden zijn ze verminkt door het aanhoudende conflict dat Syrië al jaren teistert. Vader Munzirs been moest geamputeerd worden na een bomaanval. Mustafa werd geboren zonder benen door de medicatie die zijn moeder tijdens de zwangerschap moest innemen om de effecten van een aanval met zenuwgas tegen te gaan. De twee werden door de foto het gezicht van de bijna drie miljoen Syrische vluchtelingen die in Turkije verblijven.



De foto van Mustafa en Munzir werd op de Siena International Photo Awards (SIPA) uitgeroepen tot de foto van het jaar en ging internationaal viraal. Vooral in Italië was de impact groot. Daarom organiseerde Luca Venturi, de organisator van SIPA een crowdfunding om vader en zoon te kunnen voorzien van een visum om een behandeling te kunnen krijgen in Italië. Deze inzameling bracht 100.000 euro op.



Gregorio Teti, hoofd van de instelling waar Mustafa en Munzir hun behandeling zullen krijgen, zei dat vader Munzir over enkele weken al genoeg vorderingen gemaakt zou kunnen hebben om zelfstandig te kunnen lopen met behulp van protesebenen. Voor Mustafa daarentegen, wordt het een zaak van de lange adem. De kleine jongen zal eerst kunstbenen krijgen die over zijn bovenbenen geschoven kunnen worden om aan te wennen. Op latere leeftijd zal hij er dan krijgen die bevestigd kunnen worden aan zijn heupen. ,,Omdat hij nog jong is, speelt de tijd in zijn voordeel”, zegt Teti. ,,Toekomstig onderzoek zal ervoor zorgen dat hij later waarschijnlijk met de auto zal kunnen rijden en zelfstandig zal kunnen werken.”