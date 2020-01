Taiwan morgen naar de stembus ‘maar ze gaan niet voor China kiezen’

Beelden eerste zelfmoord­po­ging Epstein ‘per abuis’ permanent gewist

7:44 Alle beelden van de eerste zelfmoordpoging van miljardair Jeffrey Epstein in de gevangenis in New York zijn per abuis permanent gewist. Dat zegt de openbaar aanklager. Epstein pleegde in augustus zelfmoord. Hij werd verdacht van kindermisbruik en het opzetten van een netwerk voor het misbruiken van tienermeisjes in Florida en New York.