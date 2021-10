Taiwan: we zullen niet worden gedwongen te buigen voor China

Wegwerkers halen slapende student (21) uit asfalteer­ma­chi­ne: ‘Dit had véél erger kunnen aflopen’

8 oktober Een 21-jarige Belgische student is vanochtend dankzij alerte wegwerkers aan ernstig letsel of erger ontsnapt. Tegen beter weten in was de twintiger in een dronken roes in een asfalteermachine in universiteitsstad Leuven in slaap gesukkeld.