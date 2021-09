Taliban kondigen nieuwe regeringsleider aan

Verdwaalde Brit na drie dagen in Thaise jungle gered: ‘Ik zoog regenwater op met grassten­gels als rietje’

4 september In een afgelegen stuk bos in het noordoosten van Thailand is een Britse zeventiger levend teruggevonden die al drie dagen vermist was. Barry Leonard Weller (72) verdween toen hij op een motorfiets onderweg was naar vrienden. Een lokale jager trof hem toevallig aan op een rotsformatie.