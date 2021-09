Taliban staan 200 mensen, onder wie ook Amerikanen, toe Afghanistan te verlaten

De taliban werden de afgelopen dagen onder druk gezet om met name Amerikanen die het land wilden verlaten, te laten gaan. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, zei eerder deze week tijdens een persconferentie vanuit Qatar dat er nog zo’n honderd Amerikanen in Afghanistan zaten die willen vertrekken. ,,We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat chartervluchten Kaboel kunnen verlaten”, aldus Blinken.

Sinds de taliban Kaboel innamen waren landen, waaronder de VS en Nederland, een tijd lang bezig om mensen te evacueren. Al met al werden ruim 120.000 mensen geëvacueerd. Sinds de missie is beëindigd zijn er zorgen over het lot van achtergeblevenen in Afghanistan. Wel wisten vier Amerikanen het land maandag te verlaten door - met toestemming van de taliban - de grens over te steken naar een buurland.