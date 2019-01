Taneka was bijna haar huis kwijt door de shutdown van Trump

Lichaam Spaanse peuter Julen na 13 dagen eindelijk gevonden

3:39 Reddingswerkers zijn er in geslaagd het lichaam van Spaanse peutertje Julen te vinden. Het jongetje is niet meer in leven. Dat melden Spaanse media. Via een speciale mijnschacht en een tunnel kwamen ze rond 01.25 uur vannacht uit bij Julen, die op 13 januari van dit jaar verdween na een val in een put in de buurt van Malaga.