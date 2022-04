Tanker met duizend ton olie vergaan voor kust van Tunesië

Moordenaar Britse politicus tot levenslang veroor­deeld

De 26-jarige Ali Harbi die in oktober de Britse parlementariër David Amess (69) vermoordde, is tot een ‘volledige’ levenslange gevangenisstraf veroordeeld. De rechter vermeldde geen minimumaantal jaren in de cel, wat betekent dat Harbi waarschijnlijk levenslang vastzit. Hij is ook veroordeeld wegens zijn terroristische motieven voor de moordaanslag.

13 april