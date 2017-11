Tatoeages 'zichtbare littekens' voor slachtoffers terreuraanslag Bataclan

Recent besloot ze zich te laten tatoeëren, met de woorden die haar levensmotto werden, nà de terreuraanslagen: ‘Overleven: herboren worden, groeien en pas later doodgaan’. Maureen was lid van een slachtoffervereniging en merkte dat méér overlevenden hadden gedaan wat zij had gedaan: een tatoeage nemen als herinnering. Al snel besloot ze de krachten te bundelen: leden van de vereniging zijn benaderd om zich te laten fotograferen met hun tatoeages. Voor een fotoboek. De eerste beelden zijn nu door persbureau AFP gepubliceerd.



Manon was in café-restaurant Le Petit Cambodge, op die avond van de 13e november. Terwijl de terroristen in een auto langskwamen en het vuur op de klanten openden, kon zij zich in veiligheid brengen. Ze liet op haar bovenarm een leeuw tatoeëren met daarom heen de woorden ‘Fluctuat nec mergitur’, vrij vertaald: ‘geslagen door de golven maar ik ga niet ten onder’.