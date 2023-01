Teddy is jongste Britse lid van internationale vereniging voor hoogbegaafden ooit

Teddy Hobbs was drie jaar en acht maanden oud, toen hij eind vorig jaar het jongste Britse Mensa-lid ooit werd en een van de jongste leden wereldwijd. Om bij Mensa te horen, een internationale vereniging voor hoogbegaafden, moet je tijdens een IQ-test bij de twee procent van de bevolking met de hoogste scores eindigen. Teddy is nu vier en kan al Harry Potter-boeken lezen.

Theodore ‘Teddy’ Hobbs, uit het Britse Portishead, leerde zichzelf lezen tijdens de coronalockdown. Hij was toen amper twee jaar oud, zo melden verschillende Britse media vandaag. Het jongetje deed dat door televisie te kijken en op een tablet te spelen. Zijn ouders hadden niks in de gaten. ,,Hij kopieerde de klank van woorden en letters,en begon die letters te vinden en zien. Toen we hem na een coronalockdown terugstuurden naar de opvang, zeiden we tegen de begeleiders dat we dachten dat hij zichzelf had leren lezen’’, zegt moeder Beth Hobbs tegen BBC. De opvang belde laten de ouders van Teddy op: de begeleiders hadden laten checken of Teddy kon lezen, en het klopte.

Op de leeftijd van 26 maanden kon het jongetje al vlot een boek voorlezen aan zijn ouders. Maar dat volstond niet voor de peuter. ,,Elke paar maanden koos hij een nieuw onderwerp, zo leek het wel’’, zegt Beth. ,,Soms waren het getallen. Een tijdje waren het tafels, dat was een intense periode. Daarna kwamen landen en kaarten. En toen leren tellen in andere talen.’’

Zijn ouders zagen Teddy op zijn tablet spelen en hoorden hem geluidjes maken. ,,Ik herkende de klanken niet en vroeg hem wat hij aan het doen was. ‘Oh mama’, zei hij, ‘ik tel in het Mandarijn’.’’ Het kind kan inmiddels in zeven talen tot honderd tellen, waaronder in het Mandarijn, Welsh, Frans, Spaans, Duits en Engels. Ook leest hij boeken over Harry Potter.

Tekst gaat door onder de facebookpost.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Van onze sokken geblazen’

Beth (31) en haar echtgenoot Will (41) stonden de afgelopen jaren versteld van de uitzonderlijke capaciteiten van hun zoontje en lieten zijn intelligentieniveau testen. ,,Teddy was ons eerste kind, verwekt via IVF, en we konden dus niet vergelijken”, klinkt het. De ouders kwamen bij Mensa terecht. Leden van de non-profitorganisatie horen bij de twee procent slimste mensen van de bevolking. De club hoogbegaafden aanvaardt ook erg jonge kinderen. Om lid te kunnen worden, moeten aspirant-leden een begeleide IQ-test doen.

Teddy was tijdens de test 3 jaar en 7 maanden oud en bleek in het 99,5-percentiel voor IQ te zitten. Met andere woorden: hij was bij de 0,5 procent intelligentste mensen van de algemene bevolking voor de goedgekeurde IQ-test, en dus ruim boven de vereiste 2 procent om door Mensa te worden aanvaard. Volgens het beoordelingsrapport en verdere tests had Teddy bij zijn tests vorig jaar al de letter- en woordherkenning van een kind van acht jaar en tien maanden oud. Hij bleek meer dan vijf jaar voor te lopen op leeftijdsgenootjes.

,,We werden gewoon van onze sokken geblazen”, vertelt Beth. Ze probeert vooralsnog wel haar zoontje een zo normaal mogelijke jeugd te bieden. ,,Hij begint nu uit te vogelen dat zijn vriendjes nog niet kunnen lezen en hij snapt niet hoe dat precies zit. Het is voor ons erg belangrijk dat hij met beide voetjes op de grond blijft staan. Als hij zulke dingen al kan, dan is dat prima’’, zegt ze tegen The Guardian. ,,Maar gelukkig zegt hij ook dat vriendjes dan weer sneller kunnen rennen dan hem. We hebben dus allemaal zo onze talenten.’’ En ze besluit: ,,Alles wat we wensen voor Teddy is dat hij een goed en gelukkig persoon is. De wens van alle ouders.”’’

Teddy is een van de jongste Mensa-leden ooit. Het Amerikaanse meisje Isla McNabb was medio vorig jaar 2,5 jaar toen zij lid werd van de organisatie in haar geboorteland.