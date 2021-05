Tegenstanders Netanyahu gaan nieuwe regering vormen

De 49-jarige Bennett, voormalig partijgenoot van Netanyahu en ex-minister van Defensie, en Lapid gaan elkaar volgens de Israëlische media aflossen als premier. De eerste twee jaar zijn voor Bennett, die zondag zei dat het inmiddels wel duidelijk is geworden dat een geheel rechts kabinet momenteel onmogelijk is. De enige opties zijn daarom nieuwe verkiezingen, de vijfde in twee jaar, of een regering van eenheid met Lapid.

Netanyahu is de langst zittende premier in de Israëlische geschiedenis. Hij was regeringsleider namens zijn rechtse Likud-partij van 1996 tot 1999 en is nu sinds 2009 aan de macht. De 71-jarige politicus verzekerde zich in het verleden onder meer van de steun van uiterst joods-orthodoxe partijen om een meerderheid te krijgen in de Knesset, zoals het Israëlische parlement wordt genoemd. Zijn positie staat al geruimde tijd onder druk doordat Netanyahu is verwikkeld in een aantal corruptiezaken.