Tekens van leven van Kim Jong-un? Dankbrief aan bouwvakkers en satellietbeelden van zijn trein

CCTV citeert het Noord-Koreaanse staatsmedium Rodong Sinmun dat schrijft over de brief. ,,De medewerkers hadden na het ontvangen van de woorden van dankbaarheid van Kim Jong-un, een uiterst glorieus gevoel en beloofden dat ze zich met nog meer enthousiasme zouden inzetten voor de bouw", schrijft Rodong Sinmun verder.



Website 38 North, gespecialiseerd in het bestuderen van Noord-Korea, toont satellietbeelden van een trein van ongeveer 250 meter die al sinds minstens 21 april bij het station van Kims verblijf in Wonsan geparkeerd staat. ,,De aanwezigheid van de trein zegt niks over de plek waar de Noord-Koreaanse leider zich bevindt en zegt ook niets over zijn gezondheid, maar het geeft wel gewicht aan de berichten dat Kim in een elitegebied aan de oostkust van het land verblijft”, klinkt het. De trein stond er niet op 15 april, maar wel op 21 en 23 april, blijkt uit de foto's. Op die laatste dag zou de trein zijn gekeerd voor een eventueel vertrek, maar het is nog niet duidelijk of dat inmiddels al heeft plaatsgevonden.