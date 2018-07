Teleurstelling in Egypte: geen Alexander de Grote in mysterieuze sarcofaag

Zwart graniet

De sarcofaag is de grootste die ongeopend is gevonden. Hij is bijna twee meter hoog en drie meter lang. De lijkkist van zwart graniet is meer dan 2000 jaar oud. Het zware ding werd eerder deze maand gevonden op de bouw van een appartementencomplex in de historische haven van Alexandrië, de vroegere hoofdstad van Egypte. Gelijk begonnen toen de geruchten: misschien lag de mummie van de oprichter van die stad wel in de mysterieuze sarcofaag.



,,We hebben de sarcofaag geopend en, gelukkig maar, is de wereld daarna niet in duisternis gehuld", grapte Waziri nog, mogelijk om ook de teleurstelling over het mislopen van Alexander de Grote wat te verlichten. ,,Ik stak mijn hoofd als eerste erin, en ik sta hier voor jullie." De rustplaats van de mummie van Alexander de Grote (356 – 323 voor Christus), die heerste over een van de grootste rijken uit de wereldgeschiedenis, blijft vooralsnog een mysterie.