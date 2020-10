‘Terreuraanslag’ door messentrekker in kerk Nice: zeker drie doden, meerdere gewonden

De dader is opgepakt en raakte daarbij gewond. Dit als gevolg van politiekogels, meldt persagentschap AFP. Dat spreekt van drie doden van wie bij zeker één de keel werd doorgesneden en baseert zich op regeringsbronnen. Een man en vrouw werden in de kerk gedood, een andere vrouw bezweek aan haar verwondingen in ene nabijgelegen café waar ze zwaargewond naartoe was gevlucht. De slachtoffers werden omstreeks 9 uur aangevallen in de kerk.