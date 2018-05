Terreurdaad Parijs: Agent vertelt over neutraliseren messentrekker

Drie dagen na de terreurdaad in Parijs, waar een man uit Tsjetsjenië met een mes instak op vier voorbijgangers, doet een van de agenten die de aanvaller uitschakelde zijn verhaal. ,,We dachten te maken te hebben met een gek", zegt François (41) terugblikkend.

Quote Terwijl ik mijn stroom­stoot­wa­pen op hem richt, versnelt hij zijn pas en roept: 'Schiet dan, schiet dan' François Hij leidde de politiepatrouille die vrijdagavond omstreeks half negen in de buurt van de Opéra was toen de radiokamer meldde dat dichtbij een steekincident met een gewonde had plaatsgevonden. François en zijn collega's snelden naar de opgegeven plek. Angstkreten van mensen in paniek wezen hen de richting waarin de messentrekker liep. Op de hoek van de Monsigny- en Saint Augustinstraat zagen ze een mensenmassa die zich angstvallig had verzameld op de stoep.



,,Midden op straat, op zo'n 30 meter afstand van ons, liep een individu richting de Beurs. Plotseling draaide hij zich om. Toen de man ons zag, kwam hij met krachtige pas op ons af gelopen", verklaart François tegenover Le Parisien TV. ,,Op zo'n 15 meter toont hij een mes en roept: 'Ik ga jullie neersteken'. We dachten te maken te hebben met een onevenwichtig iemand die mogelijk onder invloed verkeerde van alcohol of drugs. Terwijl ik mijn stroomstootwapen op hem richt, versnelt hij zijn pas en roept: 'Schiet dan, schiet dan'."

Schrik

François staat voorop, zijn twee collega's bevinden zich rechts iets achter hem. ,,Ik wist dat het maximumbereik van mijn stroomstootwapen drie meter is om nog effectief te zijn. Maar drie meter is weinig als je tegenover iemand staat die gewapend is met een mes. Als je hem mist dan kan hij je aanvallen", zegt de politieman met negen jaar ervaring.



Dan gaat het allemaal heel snel, zegt de leider van de politiepatrouille terugblikkend. ,,Als de man vlak bij me is, schiet ik eenmaal maar het systeem werkt niet. Een stroomstootwapen is net een stopcontact: de twee draden met weerhaken moeten tegelijk het doelwit raken om te werken. Als de aanvaller beseft dat mijn wapen niet werkt, snelt hij naar mijn collega uiterst rechts. Terwijl ik mijn stroomstootwapen opnieuw laad, probeert de man mijn collega neer te steken. De schrik slaat me om het hart. Gelukkig raakt zijn mes het kogelwerende vest. Dan schiet ik voor de tweede keer. Het systeem faalt opnieuw."

Quote Als de aanvaller beseft dat mijn wapen niet werkt, probeert hij mijn collega neer te steken. François

Twee kogels

De collega achter François weet de situatie even later onder controle te krijgen. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. ,,Hij trekt zijn vuurwapen en beveelt de aanvaller zijn mes te laten vallen. Dat doet de man niet. In de wetenschap dat ik geen patronen meer in mijn stroomstootwapen heb, neemt mijn collega de man onder vuur. Hij schiet tweemaal. Een van de kogels raakt de messentrekker. Hij valt gewond neer, maar sleurt in zijn val mijn collega mee en komt bovenop hem terecht."

Quote In de wetenschap dat ik geen patronen meer heb, neemt mijn collega de man onder vuur. Een van de kogels raakt hem. François

François richt zijn taser op de man terwijl zijn teamgenoot zich bevrijdt uit zijn benarde positie. Dan slaagt de aanvaller er plotseling in om op te staan. ,,Hij loopt enkele passen en valt dan achterover op straat. Ik ren naar hem toe en zie de impact van het schot van mijn collega: een gapende wond tussen de schouder en het hart van de man. Die stuiptrekt nog wat en blijft dan roerloos liggen. Ik begrijp dat het einde verhaal is."

Getuigen

Voor de drie politieagenten is de kous daarmee nog niet af. Terwijl collega's en brandweerlieden de man met het mes proberen te reanimeren, gaan zij op zoek naar getuigen. ,,Mijn collega die schoot, ging naar de plek waar de eerste slachtoffers van de messentrekker zich bevonden. Ik stapte een pannenkoekenzaak binnen tegenover de plek waar de aanvaller was uitgeschakeld. Ik stuitte er op een vrouw die een messteek in haar gezicht had gekregen. Nadat ze haar verhaal had gedaan en was verzorgd, heb ik mijn ouders gebeld. Ze wisten in welke buurt ik dienst had en ik wilde niet dat ze ongerust zouden zijn."



Daarna werden François en zijn twee collega's gedebrieft. Iets na middernacht werden ze ontvangen door de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij feliciteerde hen met hun optreden. Binnen negen minuten na de eerste melding was de aanvaller geneutraliseerd.

Geen oog dicht

's Nachts deed François geen oog dicht. Hij ging televisie kijken om de tijd te doden. ,,Ik zag de beelden van het drama voorbijkomen, me niet realiserend dat ik het had overleefd. Het was heel onwerkelijk."



De 41-jarige politieman heeft voorlopig vakantie. Die had hij al opgenomen voor het drama. ,,Ik ga ervan uit dat ik na mijn vakantie mijn werkzaamheden kan hervatten. Ik wil weer patrouilleren op straat. Dat is mijn trots", zegt François vastberaden.

Arrestaties

De doodgeschoten messentrekker bleek Khamzat Azimov (20) te zijn. Hij werd geboren in Tsjetsjenië, ontvluchtte met zijn ouders de burgeroorlog in zijn land en verkreeg in 2010 de Franse nationaliteit. Zijn ouders werden zaterdag opgepakt voor verhoor en kwamen vandaag weer vrij. De eveneens opgepakte Abdoul Hakim A. (20), een vriend van Azimov, blijft voorlopig in de cel. Hij werd zaterdag ingerekend in Straatsburg, waar de Azimovs ook verscheidene jaren woonden.