Terreurgolf teistert Afghanistan: 1500 doden en gewonden in een maand

Een zware explosie in de Afghaanse hoofdstad Kaboel heeft gisteren aan zeker veertien mensen het leven gekost. Nog eens 150 personen raakten gewond toen een zelfmoordterrorist een autobom liet ontploffen bij een controlepost bij een politiebureau in Kaboel. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zouden onder de slachtoffers veel burgers zijn. Na de ontploffing was een grote grijze rookwolk te zien boven de stad. Ook sneuvelden ramen in de omgeving. ,,Ik hoorde een harde knal en alle ramen in mijn winkel gingen kapot. Glas vloog alle kanten op”, vertelt winkelier Ahmad Saleh aan het Franse persbureau AFP. Hij stelt dat de ramen van ongeveer twintig winkels op een kilometer van de ontploffing kapot zijn. Volgens getuigen zou er na de aanslag ook zijn geschoten met automatische wapens.



De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist en zei dat een ‘recruteringscentrum’ van de Afghaanse regering was aangevallen. Die radicaalislamitische opstandelingen zijn verwikkeld in een bloedige strijd met veiligheidstroepen. Burgers belanden tijdens het conflict vaak in de vuurlinie. Een dag eerder was er ook een aanslag in Kaboel bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarbij vielen vijf doden en zeven gewonden.