Terugkeer IS-gezin met doodziek kind splijt Noorse politiek

De terugkeer van een Noorse vrouw en haar twee kinderen uit het IS-kalifaat heeft een crisis veroorzaakt in de Noorse coalitie. Premier Erna Solberg overlegt maandag met haar coalitiegenoot en minister van Financiën Siv Jensen over de vraag of de samenwerking tussen de conservatieve partij Høyre en de rechts-populistische Vooruitgangspartij (Frp) kan worden voortgezet.