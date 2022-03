TERUGLEZEN | Zelenski: ‘We zijn op een strategisch keerpunt beland’, Russen: ‘Marioepol volledig omsingeld’

Belangrijk nieuws op een rij:

- Meer dan 954.000 Oekraïners zitten zonder elektriciteit. Dat heeft het Oekraïense staatsenergiebedrijf Energoatom vrijdag bekendgemaakt. Pakweg 228.000 mensen in het land zijn afgesloten van gas. Alle kerncentrales in het land werken stabiel. Maar het personeel in de Zaporizja-centrale, die door Russische troepen is veroverd, staat volgens Energoatom onder psychologische druk.

- Het mensenrechtenbureau van de VN zegt vrijdag ‘geloofwaardige rapporten’ te hebben ontvangen over het gebruik van clustermunitie door Russische troepen in Oekraïne. Er zou sprake zijn van verschillende incidenten waarbij deze wapens door de Russen zijn ingezet in bevolkte gebieden. Dit zou volgens de VN kunnen neerkomen op oorlogsmisdaden.

- Een nucleaire onderzoeksinstelling in de Oekraïense stad Charkov zou opnieuw zijn beschoten. Dat heeft de nationale toezichthouder voor kernenergie van Oekraïne bekendgemaakt. Volgens hem beschoot Rusland donderdag voor de tweede keer het Instituut voor Fysica en Technologie. Het kernlaboratorium zou nu zonder stroom zitten en er is oppervlakkige schade aan het gebouw. De toezichthouder probeert de gevolgen van de schade nauwkeuriger in te schatten.

- Strijdkrachten van de pro-Russische separatisten in de regio Donbas hebben Volnovacha ‘bevrijd’, meldde de Russische generaal Igor Konasjenkov vrijdagmorgen. De plaats met zo'n 20.000 inwoners ligt tussen de provinciale hoofdstad Donetsk en de haven Marioepol. Rusland heeft volgens de generaal met ‘precisiewapens voor de lange afstand’ ook twee Oekraïense militaire vliegvelden verwoest in Loetsk en in Ivano-Frankivsk, beide in het westen van Oekraïne.

- Blijkens satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies is het veelbesproken, 60 kilometer lange Russische konvooi ten noordwesten van Kiev grotendeels opgesplitst. Volgens Britse militaire bronnen is op de laatste luchtfoto’s te zien hoe eenheden zijn verspreid in bosgebied. Ook zou zichtbaar zijn dat artillerie- en raketlanceerinstallaties zijn gepositioneerd om de hoofdstad onder vuur te nemen.

- Twee weken na het begin van de Russische invasie in Oekraïne hebben ruim 2,5 miljoen mensen dat land ontvlucht, blijkt vrijdag uit cijfers van de Verenigde Naties. De teller stond donderdag nog op ruim 2,3 miljoen.