Terwijl May een list verzint, ruikt Johnson zijn kans met premierscoupe

Mocht May op korte termijn inderdaad plaatsmaken voor een nieuw gezicht, dan is brexiteer Johnson volgens de bookmakers een van de grote kanshebbers om haar op te volgen. In een recente peiling van de Daily Mail was hij met afstand de meest populaire optie voor het leiderschap van de Conservatieve Partij.



Johnsons privéleven is een dankbaar onderwerp voor de Britse tabloids. Hij trouwde voor het eerst in 1987 met Allegra Mostyn-Owen, zes jaar later werd het huwelijk, terwijl zij hoogzwanger was, ontbonden. Een paar weken later trouwde Johnson opnieuw, met advocaat Marina Wheeler, met wie hij vier kinderen kreeg. De geruchten over zijn slippertjes zijn talloos.



Bij de achterban van de conservatieven is Johnson geliefd: bij het partijcongres in oktober vulde hij een zaal met 1500 belangstellenden die hem hartstochtelijk toejuichten. Met zijn rebelse teksten, improvisatievermogen en gevoel voor humor spreekt hij veel stemmers aan. Hij is in vrijwel alles het tegenovergestelde van May.