Terwijl Nederland drie hitterecords breekt, houdt orkaan Daniël huis in het Middellandse Zeegebied

met videoZondag is de warmste 10 september ooit in Nederland: het officiële warmterecord, het landelijke warmterecord én het regionale hittegolfrecord werden verbroken. Terwijl hier op sommige plekken nog tropische temperaturen worden gehaald, is het onstuimig in het Middellandse Zeegebied. Voor de kust van Libië raast storm Daniël, die dreigt een mediterrane orkaan te worden.

Boven de Middellandse Zee en in Libië is het onstuimig. Storm Daniël gaat zondag naar verwachting in Libië aan land en brengt slecht weer mee. ,,Er hangt een flinke depressie voor de kust bij Libië, met zware windstoten en veel regenval”, zegt meteoroloog Floris Lafeber van Weerplaza. Door het warme zeewater en koude lucht op grotere hoogte dreigt de storm zich te ontwikkelen tot een mediterrane orkaan. De Libische overheid houdt rekening met overstromingen door het slechte weer, schrijft de Lybia Observer.

Griekenland

De storm veroorzaakte al grote problemen in onder meer Griekenland. Daar waren overstromingen na de reeks van bosbranden die er de afgelopen weken woedden. Het dodental als gevolg van de overstromingen is zondag opgelopen tot veertien, zegt de brandweer. In de buurt van de stad Karditsa werden de lichamen gevonden van een 65-jarige man en zijn 88-jarige moeder.

Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers. Nog steeds worden mensen vermist. Reddingsteams zijn er nog niet in geslaagd alle dorpen te bereiken die zonder drinkwater zijn komen te zitten. Bovendien wordt door het stilstaande water het risico op epidemieën met de dag groter. Mensen wordt aangeraden onder geen beding overstromingswater te drinken.

Meerdere hitterecords

Dichterbij huis is sprake van meerdere nieuwe hitterecords, meldt Weeronline. Het is officieel de warmste 10 september ooit, met een temperatuur van 28,5 op het hoofdstation in De Bilt. Het vorige record dateert uit 1959. Toen werd het op 10 september 28,4 graden.

Volgens de weerberichten is zondag in delen van Nederland de laatste tropische dag. Op de weerstations in Eindhoven en Hoek van Holland werd in het begin van de middag 30,5 graden gemeten. Daarmee is ook het landelijke warmterecord verbroken. Het oude record stamt uit 1919. Toen werd het in Maastricht 30,3 graden.

Regionaal hitterecord

Ook was er vandaag een nieuw regionaal hitterecord: nooit eerder duurde een septemberhittegolf zo lang. Het record werd verbroken op zondagochtend, toen om 10.00 uur in Hoek van Holland 25 graden werd gemeten. De regionale hittegolf duurt daarmee nu zeven dagen, en zal naar verwachting nog even aanhouden. Voor een hittegolf zijn tenminste vijf zomerse dagen op rij nodig met daarvan drie keer een temperatuur van boven de dertig graden.

Bij de weerstations Hoek van Holland, Eindhoven en Gilze-Rijen werden dinsdag tot en met donderdag drie tropische dagen gemeten, maandag en vrijdag gingen de boeken in als zomerse dagen. Het vorige record was zes dagen, in september van 1947, 1999 en 2016. Een ander record dat er mogelijk aan zit te komen is het aantal zomerse dagen achtereen, voorspelt Weeronline. Zondag was het zeven dagen achter elkaar 25,0 graden of warmer, waarmee het record uit 2005 is geëvenaard.

Met de weersverwachting voor maandag en dinsdag zouden daar nog twee dagen bij kunnen komen. Maandag gaat een westenwind waaien, waardoor koudere lucht het land in komt. Vooral langs de kust wordt het met 24 tot 26 graden minder warm. Ook trekt vanuit het zuidwesten meer bewolking over, waardoor lokaal stevige regen- en onweersbuien kunnen ontstaan. Al zal de temperatuur in het oosten en zuiden hoger blijven.

Overgangsdag

Dinsdag is de echte ‘overgangsdag’, zegt meteoroloog Lafeber. De stevigste regen- en onweersbuien lijken in het binnenland over te trekken en de hitte te verdrijven. ,,Maar het blijft vrij aangenaam hoor, met droge, zonnige perioden.” Dinsdag blijft het 23 tot 25 graden, vrij warm voor de tijd van het jaar.

Vanaf woensdag daalt de temperatuur verder naar gemiddeld 20 graden. Hoewel die temperatuur een stuk lager ligt dan de afgelopen dagen is die gebruikelijk voor de maand september. Vooral in zuidoosten is woensdag nog kans op buien, maar in de loop van de ochtend trekken die weg. ’s Middags breekt op veel plaatsen de zon weer goed door.

Volledig scherm In grote delen van het land is zondag de laatste tropische dag. © Frank de Roo