Terwijl Texas zonder stroom en verwarming zit, vliegt senator Ted Cruz naar Cancún

Onderzoek naar schokkende ‘Valen­tijns­kaart’ politie Los Angeles

16 februari In Los Angeles is met afschuw gereageerd op een Valentijnskaart die onder het plaatselijke politiekorps circuleert. Op de kaart staat een afbeelding van George Floyd met de woorden: ‘You take my breath away’ (Je beneemt mij de adem). Ook de familie van Floyd heeft geschokt gereageerd.