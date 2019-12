Tesla-baas Musk wint lasterzaak over pedo-bericht

Tijdens het vier dagen durende proces zei Musk dat hij dat niet letterlijk had bedoeld. De Brit eiste een schadevergoeding van 190 miljoen dollar van de Tesla-baas.

In juli 2018 coördineerde de Britse speleoloog Vernon Unsworth de redding van twaalf Thaise voetballertjes en hun trainer, die in een ondergelopen grot vast waren komen te zitten. De excentrieke Tesla-baas Musk wilde daarbij helpen en ontwikkelde een soort mini-onderwatercapsule die hij vervolgens naar Thailand stuurde. Het toestel werd uiteindelijk niet gebruikt en Unsworth was tijdens een interview op de Amerikaanse nieuwszender CNN erg kritisch op de ondernemer. Volgens de duiker had een reddingsoperatie met Musks toestel ,,absoluut nul kans van slagen’’ en ging het louter om een publiciteitsstunt. Hij zei ook dat Musk zijn duikboot ,,kon steken waar het pijn doet’’.

De kritiek schoot de Tesla-baas compleet in het verkeerde keelgat. Twee dagen later maakte hij de redder op Twitter uit voor ,,pedo guy’’. Ook noemde hij het verdacht dat een Brit in Thailand woont. Musk zei later de uitbarsting te betreuren, maar schilderde Unsworth vervolgens toch weer af als ,,kinderverkrachter’’ in een e-mail aan een verslaggever van BuzzFeed News.

Volgens de advocaten van Musk noemde de zakenman de Brit niet letterlijk een pedofiel, maar wilde hij hem met een ,,algemene belediging’’ gewoon uitmaken voor ,,griezelige oude man’’. Ze verweten de duiker dat hij uit was op winstbejag. De raadsman van Unsworth, Lin Wood, voerde op zijn beurt aan dat Musk een ,,rijke pestkop’’ was die het equivalent van een ,,kernbom’’ had gedropt op zijn cliënt, met alle gevolgen van dien voor diens carrière en relaties. ,,Tijdens een ruzie beledig je mensen. Er is geen bom, geen enkele bom is ontploft’’, reageerde de advocaat van Musk.

De Tesla-baas zelf was opgelucht na het uitspreken van het vonnis. ,,Mijn geloof in de mensheid is hersteld’’, aldus Musk.