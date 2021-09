Texanen mogen nu wapens dragen zonder vergunning of training

Door een nieuwe wapenwet is het in Texas nu mogelijk om in het openbaar een wapen te dragen zonder vergunning of training. Er is veel kritiek op de nieuwe regel, die meer wapengeweld in de hand zou werken.

De controversiële wet is de laatste van een reeks wapenvriendelijke wetten die is aangenomen in de Amerikaanse regio. De wet, bekend als House Bill 1927, is van toepassing op Texanen van 21 jaar en ouder. Mensen voor wie het wettelijk verboden is een vuurwapen te bezitten, zoals degenen die zijn veroordeeld voor een misdrijf, aanranding, huiselijk geweld of terroristische dreiging zijn uitgesloten. Voordat de wet gisteren van kracht werd, mochten inwoners alleen pistolen dragen met een vergunning en moesten ze een training volgen, en een schriftelijk examen en bekwaamheidstest afleggen.

Er is veel kritiek op de nieuwe wet, zoals bij de diverse organisaties die zich inzetten om wapengeweld tegen te gaan. ,,In Texas is het helemaal intrekken van de vergunning een radicale stap”, zegt Andrew Karwoski van Everytown for Gun Safety, de grootste organisatie ter preventie van wapengeweld in Amerika. ,,Het is echt gevaarlijk om bijna iedereen in het openbaar een pistool te laten dragen, geen vragen te stellen, geen controles te houden of veiligheidstraining te geven.”

Goed of slecht

Ook bij de politie wordt er met opgetrokken wenkbrauwen naar de nieuwe wet gekeken. De politiechef van Dallas, Eddie Garcia, vindt dat het nu moeilijker is voor agenten om een ‘goede kerel met een geweer’ te onderscheiden van een slechterik met een geweer.

Republikeinse aanhangers van het wetsvoorstel stellen dat ze door het afschaffen van de vergunning een ‘kunstmatige barrière’ voor het recht van inwoners om wapens te dragen wegnemen en ervoor zorgen dat meer Texanen toegang hebben tot ‘bescherming van zichzelf of hun families’ in het openbaar.

Het aantal schietpartijen in Texas steeg dit jaar met 14 procent tot ongeveer 3200. Vorig jaar waren dat er nog 2800.

Abortuswet

De nieuwe wapenwet is niet de enige die deze week voor opschudding zorgt in Texas. Gisteren werd ook een nieuwe abortuswet van kracht, waardoor het voor vrouwen nu niet meer mogelijk is om een zwangerschap van meer dan zes weken af te breken. Ook kan iedereen een vrouw of abortuskliniek aanklagen als zij zich niet aan de wet houden.

President Joe Biden spreekt over een ‘onmiskenbare schending van grondwettelijke rechten’. Biden vindt het vooral ‘schandalig’ dat burgers als een soort verklikkers de mogelijkheid krijgen rechtszaken aan te spannen tegen iedereen die een andere persoon zou hebben geholpen een abortus te ondergaan. Het kan daarbij zelfs gaan om familieleden, zorgpersoneel, receptionisten van een kliniek of vreemden zonder band met het individu.

