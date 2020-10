Thaise betogers stellen premier voor ultimatum

Vader van op Malta vermoorde Nederland­se na bekentenis ex-vriend: ‘Hij is meer dan een monster’

20 oktober De familie van de op Malta vermoorde Shannon Mak (30) uit Monnickendam heeft voor het eerst openlijk gereageerd op de bekentenis van de ex-vriend van hun dochter. Jelle R. (25) uit Sneek bekende vorige week dat hij haar in augustus 2018 op straat de keel doorsneed na een ruzie. ,,We wisten allemaal dat hij het was’’, zegt Shannons vader in de Times of Malta.